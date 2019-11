6 novembre 2019- 18:55 Alitalia: Gariglio (Pd), 'Fs definisca proposta di acquisto'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Chiediamo ai vertici di Fs, al lavoro ormai sul dossier Alitalia da un anno, di formalizzare in tempi brevi la proposta di cordata per acquisire la compagnia aerea. Alitalia possiede le potenzialità, le competenze e l’esperienza per poter essere competitiva sul mercato". Così Davide Gariglio, capogruppo Pd in Commissione Trasporti di Montecitorio, dopo l’audizione alla Camera dei commissari straordinari dell’azienda.