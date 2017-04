ALITALIA: GENTILONI 'NO NAZIONALIZZAZIONE', AL LAVORO SU PRESTITO PONTE/ADNKRONOS (3)

26 aprile 2017- 19:38

(AdnKronos) - Se quella del commissariamento si prospetta come la via maestra, circolano anche ipotesi su possibili soluzioni alternative, secondo le quali si potrebbe riaprire la partita rendendo meno pesanti i tagli al costo del lavoro e aumentando il tetto del contingency equity. Ma fonti vicine al dossier tendono però ad escludere questa eventualità, ritenendo quello del commissariamento il percorso più credibile. Intanto, dal fronte sindacale arriva la richiesta di riaprire il negoziato. Ad avanzarla è l'Usb, la sigla sindacale che non ha firmato il preaccordo del 14 aprile e che si è schierata per il no, in una lettera inviata al Governo e ai vertici aziendali. Serve, sostiene l'Usb, "un diverso piano industriale che si sviluppi anche attraverso un intervento decisivo e radicale del governo nella gestione e nel capitale di Alitalia, sino alla nazionalizzazione, e in una riforma complessiva del settore del trasporto aereo che definisca regole uguali per tutti i vettori, comprese le low cost". "Noi - afferma poi il segretario generale della Cisl Anna Maria Furlan - continueremo a lavorare perchè Alitalia rimanga. Lo spezzatino e la liquidazione sarebbe la fine della compagnia".