ALITALIA: GIOVEDì INCONTRO COMMISSARI-SINDACATI

13 giugno 2017- 16:30

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Nuovo appuntamento nell'agenda Alitalia. I commissari straordinari della compagnia vedranno dopodomani i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per un incontro informativo. L'appuntamento è fissato per le 8,30 presso la sede di Fiumicino. Inizialmente, per giovedì, era previsto un incontro tra azienda e sindacati sul contratto con all'ordine del giorno le proposte sui possibili tagli retributivi, che erano state preannunciate nella prima riunione che si è svolta la settimana scorsa. La questione viene affrontata sui tavoli in programma per oggi e domani per affrontare le modalità attuative del ricorso alla cassa integrazione straordinaria per il personale navigante. Rimane confermato l'appuntamento di venerdì alle ore 11 presso il ministero del Lavoro sempre nell'ambito delle procedure della cigs.