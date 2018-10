12 ottobre 2018- 17:29 Alitalia: Governo al lavoro per soluzione entro ottobre, Stato nel capitale/Adnkronos

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Il Governo stringe sul dossier Alitalia e punta a tagliare il traguardo del 31 ottobre prossimo, giorno in cui scade la procedura di vendita, con una soluzione per il futuro della compagnia in amministrazione straordinaria. Soluzione che vedrà l'ingresso dello Stato nel capitale della newco, il coinvolgimento di altre aziende pubbliche, Fs in primis e Cdp, e l'arrivo di un partner industriale internazionale. L'obiettivo non è solo quello del salvataggio ma del rilancio facendo dell'ex compagnia di bandiera una leva di attrazione turistica e salvaguardando i livelli occupazionali, con la previsione di un investimento complessivo fino a 2 miliardi di euro.E' questa la rotta tracciata dal premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini in vista delle prossime cruciali scadenze per l'aviolinea. Ma sul ruolo del Mef in questa partita, arriva la presa di posizione del ministro del Tesoro, Giovanni Tria. "Penso che delle cose che fa il Tesoro ne debba parlare il ministro dell'Economia e io non ne ho parlato", precisa da Bali. In un'intervista, Di Maio aveva spiegato che “il ministero dell’Economia convertirà in equity parte del prestito con cui coprirà la quota del 15% di partecipazione nella Newco”. A illustrare la direzione di marcia è stato oggi il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Di Maio nell'atteso incontro al Mise con le organizzazioni sindacali confederali,rappresentate ai massimi livelli, le federazioni di categoria e le associazioni professionali. Molte le carte che rimangono ancora coperte sui dettagli dell'operazione che, nelle sue grandi linee, sembra ormai impostata. Il primo punto fermo è quello dei tempi: "il termine della procedura è quella del 31 ottobre e vogliamo rispettare questa scadenza. Attendiamo l'arrivo entro quella data di un'offerta vincolante", dice Di Maio.