26 settembre 2018- 15:18 Alitalia: Gubitosi, 3° trim. con piccolissimo utile(2)

(AdnKronos) - ''Il terzo trimestre che si sta concludendo è stato un buon periodo per Alitalia. E' il primo trimestre in cui Alitalia dovrebbe chiudere con un piccolissimo utile. Era tanto che non succedeva", ha ricordato Gubitosi ricordando, tuttavia, che si tratta "del miglior trimestre dell'anno" visto il periodo estivo.