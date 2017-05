ALITALIA: GUBITOSI, CI MUOVIAMO PER RIDURRE IMPATTO SU LAVORATORI

25 maggio 2017- 18:27

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "Ci muoviamo per ridurre l'impatto sui lavoratori". E' questo l'impegno assicurato dal commissario straordinario, Luigi Gubitosi, in vista dell'incontro di domani tra la compagnia e i sindacati sulle modalità applicative della procedura di cassa integrazione straordinaria, annunciata ieri. "Domani sarà un incontro tecnico. Posso però dire che, anche a seguito delle richieste di alcune organizzazioni sindacali, provvederemo ad anticipare il trattamento base relativo alla cassa integrazione che, in simili circostanze, è erogato dall’Inps", dichiara Gubitosi interpellato su una delle questioni cruciali poste dai sindacati subito dopo l'annuncio della cigs. I sindacati hanno chiesto, infatti, all'azienda di anticipare le competenze sulla retribuzione in modo da evitare che i dipendenti coinvolti dalla cigs a zero ore abbiamo per alcuni mesi una retribuzione pari a zero. "Incontrerò presto il presidente Boeri - annuncia Gubitosi - nella speranza di accelerare per quanto possibile il percorso di erogazione dell’integrazione da parte del Fondo di Solidarietà e, così facendo, di ridurre al minimo l’impatto della Cigs sulla tempistica retributiva"."Ci stiamo anche muovendo - sottolinea Gubitosi - per ridurre l’impatto sui lavoratori per quanto riguarda gli elementi variabili della retribuzione, come ad esempio gli straordinari o l’indennità di volo, maturati prima dell’amministrazione straordinaria. Per legge, sono congelati e non possono essere corrisposti senza una preventiva autorizzazione da parte del giudice del tribunale competente. Abbiamo già presentato l’istanza al Tribunale".