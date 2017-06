ALITALIA: GUBITOSI, ENTRO FINE LUGLIO PRONTO NUOVO PIANO INDUSTRIALE

14 giugno 2017- 11:26

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Entro la fine di luglio sarà pronto il nuovo piano industriale". A confermare l'obiettivo, dopo poco più di un mese dall'avvio della gestione commissariale, è il Commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi anche ai nomi degli altri due Commissari Enrico Laghi e Stefano Paleari in una lettera inviata ai dipendenti della compagnia."Sul lato costi -sottolinea - siamo intervenuti immediatamente su carburante/hedging con risultati positivi. Stiamo ora concentrandoci sui leasing, i contratti esterni di manutenzione, i contratti IT, catering e tutte le principali voci di spesa. In sintesi tutta la struttura dei costi è sotto esame e intendiamo ottenere significativi risparmi. Stiamo lavorando anche sul rafforzamento manageriale. Circa il 25% dei dirigenti è stato o sarà avvicendato entro il mese di giugno, in un’ottica di rafforzamento manageriale e discontinuità con il passato".In sintesi, aggiunge Gubitosi, "è stato un mese intenso, difficile ma anche denso di soddisfazione nel vedere quanto sia ancora forte il brand e la simpatia che attrae".