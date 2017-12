ALITALIA: GUBITOSI, FINO A 150 MLN SUSSIDI A LOW COST, SERVE TRASPARENZA

5 dicembre 2017- 18:09

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - "Abbiamo una causa in via di sentenza molto importante presso la Corte di Cassazione sulla trasparenza, l'accesso agli atti di alcuni aeroporti e Ryanair". A riferirlo è stato il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, parlando dei rapporti tra compagnie low cost ed aeroporti. "La stima che noi abbiamo - ha detto - è tra i 100 e i 150 milioni di sussidi o contributi al marketing. Sono stime nostre. Questo è il tema del contendere: ad esempio, per la Sardegna ci sono bandi trasparenti e pubblici cui partecipiamo noi e altri concorrenti e, in questi casi, vinca il migliore". Ma, ha aggiunto, se si ritiene di dare questi contributi "ci dovrebbe essere trasparenza e parità di accesso".