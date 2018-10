9 ottobre 2018- 16:09 Alitalia: Gubitosi, Fs? scelte che non ci competono

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Le scelte di cosa succederà non competono ai vertici operativi ma spetta al Governo: è una scelta politica. E' giusto che l'ad di Fs Battisti sia stato evasivo, come lo saremo noi adesso". Il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, risponde così a chi gli chiede, nel corso dell'audizione al Senato, dell'ipotesi di un intervento di Fs nell'operazione Alitalia. La decisione sul futuro della compagnia "è un tema in mano al Governo. Sappiamo che stanno lavorando ma è irrispettoso parlare di cose che non sono di nostra competenza", ha puntualizzato Gubitosi.