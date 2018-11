19 novembre 2018- 19:39 Alitalia: Gubitosi lascia, sindacati in pressing su governo e Fs/Adnkronos

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - Alitalia aspetta un nuovo pilota. Con l'uscita di Luigi Gubitosi, neo amministratore delegato di Tim, si attende ora la nomina da parte del ministero dello Sviluppo economico del nuovo commissario che andrà a sostituirlo nella terna insieme a Stefano Paleari ed Enrico Laghi. I tempi, secondo fonti vicine al dossier, dovrebbero essere brevi e, come sabato scorso ha assicurato il vicepremier e titolare del dicastero di Via Veneto, Luigi Di Maio, "ci dovrà essere un commissario insieme a quelli che ci sono per arrivare allo stesso obiettivo che ci siamo dati finora, cioè rilanciare Alitallia".Dopo l'addio ufficiale di Gubitosi, l'allarme dei sindacati, che con una delegazione ristretta lo avevano incontrato venerdì scorso, è subito scattato e, oggi, praticamente da tutto lo schieramento sindacale, si è levata unanime la richiesta di nominare quanto prima un nuovo commissario per completare subito la squadra di vertice in una fase cruciale della procedura di vendita di Alitalia e in vista della scadenza, ormai tra meno di un mese, il 15 dicembre prossimo, del rimborso del prestito ponte. Fare presto, dicono, e soprattutto individuare una figura esperta del settore. Ma oltre alla nomina di un nuovo commissario, i sindacati tornano a chiedere al ministro Di Maio di far ripartire il tavolo di confronto, dopo l'incontro che si era svolto il 12 ottobre scorso, e chiedono anche un incontro ai vertici delle Ferrovie dello Stato che hanno presentato l'offerta vincolante per l'acquisizione della compagnia e ora sono impegnate a predisporre il nuovo piano industriale. Per i sindacati, insomma, dopo l'invio al Mise della relazione sulle offerte predisposta dai commissari, fondamentale diventa l'interlocuzione con il principale attore, le Fs, e, ovviamente, con l'esecutivo.