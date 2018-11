19 novembre 2018- 19:39 Alitalia: Gubitosi lascia, sindacati in pressing su governo e Fs/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - "Alitalia continua a crescere, a novembre a doppia cifra", ha sottolineato Gubitosi. Nell'ultimo incontro con i sindacati, il top manager aveva riferito che nei primi 12 giorni di novembre del mese, i ricavi sono cresciuti dell'11,7% mentre l'incremento dei passeggeri è stato del 6,6%. Insomma, la compagnia "va progressivamente meglio ma c'è ancora tanto da fare". E ora che il 'dopo Gubitosi' è già cominciato i sindacati chiedono anche continuità. “Con l’uscita di Gubitosi da Alitalia, bisogna dare continuità al percorso di normalizzazione della compagnia aerea, prevedendo che sia il commissario Paleari a coordinare la terna dei Commissari”, ha detto il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi. Per il coordinatore nazionale del trasporto aereo, Fabrizio Cuscito, "l’auspicio è che si prosegua in continuità nel lavoro di risanamento, portato avanti in questi mesi dai commissari, fino all’individuazione di una soluzione industriale che possa garantire un futuro alla compagnia ed a tutti i dipendenti”.