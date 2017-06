ALITALIA: GUBITOSI, NON MI RISULTA RICHIESTA PROROGA CONTRATTO

14 giugno 2017- 17:18

(AdnKronos) - "Non mi risulta la richiesta di una proroga del contratto". Ad affermarlo il commissario straordinario di Alitalia Luigi Gubitosi, interpellato, a margine dell'audizione al Senato, sull'ipotesi di una proroga al 31 ottobre prossimo del contratto del personale navigante della compagnia. Proposta che avrebbero avanzato i sindacati nel corso del confronto con l'azienda. All'ordine del giorno delll'incontro fissato domani mattina alle 8,30 con i sindacati "non c'è - ha riferito Gubitosi - la questione del contratto". Ma "sarà un'informativa sul lavoro che stiamo facendo. Lo sforzo è quello di coinvolgere tutti nel lavoro che stiamo facendo e, per questo, periodicamente incontriamo i sindacati".