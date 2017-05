ALITALIA: GUBITOSI, NUOVO 777 NON è STATO RESTITUITO, IN FLOTTA AD AGOSTO

18 maggio 2017- 17:33

Roma, 18 mag. (AdnKronos) - "Il nuovo 777-300 entrerà in flotta a metà agosto, come previsto. L'aereo non è ancora nella disponibilità della compagnia e lo sarà una volta completati gli interventi di retrofit". Ad affermarlo è stato il commissario straordinario, Luigi Gubitosi, smentendo la notizia secondo la quale l'aeromobile sarebbe stato restituito al lessor. Una notizia che Gubitosi ha definito "bufala": "una delle tante bufale che girano su Alitalia, un classico esempio di disinformazione. Qualcuno si diverte a mettere in giro notizie false", ha detto Gubitosi.