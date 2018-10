9 ottobre 2018- 15:45 Alitalia: Gubitosi, prima si fa meglio è, non mi risulta intenzione procrastinare

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Prima si decide e meglio è" e "non mi risulta che ci sia intenzione di procrastinare" la soluzione per il futuro di Alitalia. Ad affermarlo è stato il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, rispondendo alle domande dei parlamentari nel corso dell'audizione al Senato. "Ritardare di sei mesi la decisione in un senso o nell'altro, significherebbe aggravare di sei mesi il problema", ha sottolineato Gubitosi.