9 ottobre 2018- 16:16 Alitalia: Gubitosi, prima si fa meglio è, non mi risulta intenzione procrastinare(2)

(AdnKronos) - Per Gubitosi, "è importante operare velocemente in questi mesi". E, ha sottolineato, fondamentale è mantenere la fiducia dei clienti: "noi abbiamo le stesse dinamiche di una banca. Abbiamo bisogno della fiducia del cliente che deve sapere che Alitalia c'è ora, ci sarà tra sei mesi e un anno e in futuro". E' questa convinzione, ha spiegato, il presupposto alla base del ciclo di prenotazioni che "si stava inchiodando" circa 18 mesi fa, nel pieno della crisi della compagnia. "Ad Alitalia - ha proseguito Gubitosi - servono mezzi finanziari adeguati, un management e un posizionamento strategico e una mission che per noi è lo sviluppo del lungo raggio". E su questo Gubitosi rivendica il lavoro svolto dall'amministrazione straordinaria: "noi non possiamo fare scelte strategiche. Riteniamo che sarebbe opportuno crescere sul lungo raggio. Se guardiamo al passato, tutti dicevano che bisognava crescere sul lungo raggio ma poi non è stato fatto. Noi ci permettiamo il merito di aver fatto qualcosa". Ripercorrendo poi le azioni intraprese con l'avvio dell'amministrazione straordinaria, queste "si sono ispirate a un principio molto semplice, che vale sempre quando si gestisce un'azienda, che è restituirla meglio di come la si è trovata. L'obiettivo è stato quello di incidere sui ricavi perché non si vive di solo taglio dei costi. Non crescere significa autocandidarsi all'irrilevanza".