19 novembre 2018- 14:32 Alitalia: Gubitosi, straordinaria avventura, compagnia ha ripreso quota (2)

(AdnKronos) - "Alitalia continua a crescere, a novembre a doppia cifra, le performance operative ci vedono tra i leader a livello mondiale ed è in corso un processo di continuo miglioramento su tutti gli aspetti del business", sottolinea Gubitosi annunciando anche l'inizio del processo di modernizzazione della flotta con l'arrivo, a gennaio, di tre aerei in leasing A321neo. "Come ho sempre detto, Alitalia va progressivamente meglio ma c'è ancora tanto da fare. L'Alitalia ha ripreso quota, deve continuare a salire e voi sarete il vento sotto le sue ali". "In Alitalia ho incontrato persone straordinarie che mi hanno trasmesso la passione per il volo, ringrazio Enrico e Stefano - prosegue citando gli altri due membri della terna commissariale Enrico Laghi e Stefano Paleari - con cui ho condiviso la responsabilità di questo periodo, il management che ha affrontato la sfida come una squadra coesa e matura; il personale delle funzioni di staff e commerciale che continua a dimostrare passione nel sostenere i ricavi le attività operative e la trasformazione della compagnia; il personale navigante riconosciuto nel mondo come eccellenza italiana. Un pensiero particolare va ai piloti che mi hanno accolto in cabina e agli equipaggi con cui abbiamo condiviso tanti voli di lungo raggio". E, ancora, "non posso dimenticare i tecnici della manutenzione, un team formidabile che assicura impeccabilmente la sicurezza e l'affidabilità dei nostri aerei e 'last but not least' tutto il personale degli aeroporti che riesce a gestire le esigenze del cliente sorridendo e risolvendo con efficienza ogni problematica. Dopo questa esperienza - conclude Gubitosi - volare per me non sarà più la stessa cosa".