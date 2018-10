30 ottobre 2018- 13:19 **Alitalia: Guzzetti, diremo no a investimento di Cdp**

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "L'ho detto e lo ripeto, è diventato un ritornello e sul punto siamo rigidissimi: in Alitalia la Cassa depositi e prestiti non deve mettere un euro per nessuna ragione". Lo ribadisce il presidente di Acri Giuseppe Guzzetti, a margine della presentazione dell'indagine 'Gli italiani e il risparmio'. "Siccome sono votazioni con maggioranza qualificata, il sistema delle fondazioni - aggiunge - mi ha già dato mandato di dire che noi non voteremo investimenti" nella compagnia aerea.