ALITALIA: IL 'MODELLO' MERIDIANA SUGGERITO DA RENZI/ADNKRONOS

28 aprile 2017- 16:03

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - La strada è stata lunga e travagliata ma, alla fine, il matrimonio si fa. Tutto è pronto, infatti, per le nozze tra Meridiana e Qatar che saranno celebrate entro la prossima settimana con il closing dell'operazione che vedrà entrare, con un aumento di capitale, la compagnia del Golfo nella compagine azionaria della holding Aqa (la nuova capogruppo), ora controllata da Alisarda. Una vicenda, quella della compagnia del principe ismaelita Karim Aga Khan, che ieri l'ex premier Matteo Renzi ha indicato come esempio parlando delle possibili soluzioni del caso Alitalia. Le nozze Meridiana-Qatar evocano in realtà (evidentemente con tutte le dovute ed evidenti differenze a cominciare dalle dimensioni delle compagnie in campo) lo schema della partnership tra Alitalia ed Etihad, varata nell'agosto 2014 e decollata il primo gennaio del 2015: un ricco investitore che viene dal Golfo pronto ad acquisire il 49% della compagnia (ma non sopra questa soglia per non perdere i diritti di volo che spettano alle compagnie comunitarie) e che pone la condizione di un profondo piano di ristrutturazione con l'accordo dei sindacati per poter concludere il matrimonio. Le storie delle due compagnie, di fatto, si intrecciano. Proprio quando Alitalia, dopo aver seguito questo percorso, almeno apparentemente, sembra navigare ancora in acque tranquille con l'obiettivo di diventare, proprio grazie a un socio industriale forte come Etihad, una compagnia "sexy" e di arrivare al break even nel 2017, Meridiana è nel pieno di nuove turbolenze. Ma per la seconda compagnia italiana una luce in fondo al tunnel si accende, nel febbraio del 2016, con la firma tra Qatar Airways e Alisarda di un memorandum of understanding sul progetto di partnership. Progetto che, secondo gli intenti, vuole fare di Meridiana "un solido operatore nell'industria del trasporto aereo, estremamente competitivo in Europa".