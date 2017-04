ALITALIA: IL 'MODELLO' MERIDIANA SUGGERITO DA RENZI/ADNKRONOS (2)

28 aprile 2017- 16:03

(AdnKronos) - Ma ci sono condizioni che devono essere soddisfatte. E così poche settimane dopo Meridiana presenta ai sindacati un nuovo piano industriale che prevede 900 esuberi di personale e un nuovo contratto di lavoro. La trattativa che si apre al Ministero dello Sviluppo Economico si dimostrerà subito ben più dura e ben più lunga del previsto, che vede presto sfumare l'obiettivo di raggiungere un accordo entro il mese di marzo. E, infatti, ci vorrà una vera e propria corsa a ostacoli, durata mesi, per arrivare a un accordo quadro firmato il 27 giugno del 2016 da Governo, azienda e sindacati. L'intesa delinea il perimetro industriale e fissa il numero degli esuberi sotto quota 400 unità, esattamente 396 rispetto ai 955 iniziali. Per i lavoratori di Meridiana Maintenance, gli esuberi scendono da 75 a 30 unità e ci potrà essere una ulteriore significativa riduzione grazie all'impegno dell'azienda ad introdurre di nuovi contratti part-time a tempo indeterminato. Gli esuberi degli assistenti di volo si attestano a 325 unità e quelli degli addetti di terra a 41 unità mentre non ci sono esuberi per i piloti. L'intesa definisce anche il nuovo contratto di lavoro che aveva rappresentato uno degli scogli sui quali il negoziato, insieme al nodo delle eccedenze di personale, ha pericolosamente rischiato di arenarsi. Il contratto avrà una vigenza triennale rispetto ai 5 anni inizialmente prospettati. Per i piloti con la retribuzione più alta è previsto un taglio del 20% dello stipendio. Parallelamente i piloti Air Italy, che ad oggi potevano contare su stipendi inferiori, vedranno incrementato il loro salario. La strada del matrimonio è, finalmente, spianata e l'operazione può decollare. Manca solo il via libera della Ue, poi arrivato il 23 marzo scorso. Ultimo step prima del matrimonio la prossima settimana.