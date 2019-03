12 marzo 2019- 16:58 Alitalia: in 2018 ricavi vendite digitali +18% a 659 mln

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Crescono del 18% i ricavi da vendite digitali di Alitalia. Nel 2018 si sono attestati a 659 milioni di euro contro i 557 milioni dell’anno precedente, contribuendo in maniera significativa al volume dei ricavi passeggeri della compagnia, cresciuti lo scorso anno del 7%. L’andamento a doppia cifra prosegue anche nei primi due mesi del 2019. I passeggeri Alitalia si confermano sempre più inclini all’utilizzo di strumenti digitali per comprare un volo e questa tendenza riguarda in particolare i giovani. Nel 2018, il 68% dei biglietti con offerta giovani, dedicata ai ragazzi con meno di 26 anni, sono stati acquistati tramite il sito Alitalia.com e la App Alitalia. Il 2018 è stato anche un anno record per le accettazioni digitali: sono stati effettuati 9 milioni di check-in online (attraverso la App Alitalia, il sito Alitalia.com e i chioschi self check-in all’aeroporto), un dato che rappresenta il 61% del totale delle accettazioni. Sui voli nazionali e internazionali, dove viaggia prevalentemente una clientela d’affari, la quota dei check-in digitali supera oggi l’80% (ad esempio, nei collegamenti fra Milano Linate e Bari, Napoli e Catania) o ci si avvicina.