26 settembre 2018- 19:21 Alitalia: in 3° trim. rivede utile, Gubitosi 'più interessante per acquirenti'/Adnkronos

Roma, 26 set. (AdnKronos) - Alitalia torna a vedere l'utile nel terzo trimestre dell'anno. Mentre si avvicina a grandi passi l'ora delle scelte sul suo futuro, la compagnia mette a segno, nel periodo giugno-settembre, un risultato positivo ante imposte di circa 2 milioni di euro e rafforza il trend positivo di incremento dei ricavi e dei passeggeri mentre può contare, al 30 settembre, su una disponibilità di cassa pari a circa 770 milioni di euro. E' questo lo scenario tratteggiato oggi dai commissari straordinari di Alitalia, Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Laghi, nel corso di un'audizioni davanti alle Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera. Un segnale importante, quello che arriva nel periodo giugno-settembre, per una compagnia cronicamente gravata da conti in profondo rosso e che ora - rispetto all'inizio dell'amministrazione straordinaria un anno e mezzo fa - è diventata molto "più interessante per un potenziale acquirente". Ma, nonostante la schiarita all'orizzonte, Gubitosi, ancora una volta, invita alla cautela. "La buona notizia è che scendono i costi dei leasing, che miglioriamo sul lato dei costi e ci aspettiamo di continuiamo a crescere con i ricavi. La brutta notizia è che il prezzo del petrolio crescerà nei prossimi mesi", avverte. Insomma, "l'inverno è sempre lungo e freddo". Il terzo trimestre dovrebbe, dunque, chiudersi con "un piccolissimo utile", cosa che "non succedeva da tanto", osserva Gubitosi. Considerando ammortamenti e costi finanziari, nel trimestre l'utile ante imposte si attesterebbe, indica Paleari, a 24 milioni; conteggiando anche gli oneri finanziari sul prestito pubblico, l'utile ante imposte sarebbe pari a 2 milioni. Un risultato "tanto piu' significativo in quanto nel periodo il costo sostenuto dalla compagnia per il carburante e' cresciuto di 38 milioni rispetto al terzo trimestre 2017", afferma Paleari.