ALITALIA, IN CASSA OLTRE 600 MILIONI

14 giugno 2017- 16:03

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Alitalia ha in cassa "oltre 600 milioni di liquidità". A riferirlo è stato il commissario straordinario della compagnia, Luigi Gubitosi, in un'audizione al Senato. Gubitosi ha spiegato come l'incremento in questa fase sia concentrato sull'incremento dei ricavi. "Oltre al lato costi, stiamo lavorando in modo aggressivo sui ricavi e stiamo riscontrando un buon successo", ha sottolineato Gubitosi. "Stiamo lavorando per migliorare l'offerta, il clima e per dare un miglior servizio al Paese", ha detto Gubitosi. Il nuovo piano sarà pronto entro luglio. E' la scadenza confermata dal commissario straordinario di Alitalia, Stefano Paleari, nel corso dell'audizione al Senato. Un piano che punta a "un forte recupero del posizionamento della compagnia sul mercato" potenziando, in particolare, "l'offerta sul lungo raggio". "Lavoriamo - ha ribadito Paleari - a un piano che posizioni la compagnia sul mercato e definisca la sua configurazione organizzativa e societaria per dare continuità alla compagnia che noi riteniamo debba essere confermata nella sua interezza".