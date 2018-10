21 ottobre 2018- 15:14 Alitalia: in corso due diligence Fs, conto alla rovescia per offerta

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - Meno dieci: tanti sono i giorni che mancano alla scadenza del 31 ottobre prossimo, termine ultimo fissato dalla procedura di vendita di Alitalia per presentare un'offerta vincolante. Tempi stretti, dunque, anzi strettissimi per gli attori in campo impegnati a trovare una soluzione per il futuro dell'ex compagnia di bandiera e imprimere una svolta all'operazione avviata dal governo gialloverde il cui obiettivo principale è quello di avere un vettore pubblico nazionale. I riflettori sono tutti puntati sulle Ferrovie dello Stato, che in questa fase riveste il ruolo di principale protagonista. Il gruppo guidato da Gianfranco Battisti ha presentato una manifestazione di interesse non vincolante il 12 ottobre scorso e dall'inizio di questa settimana è nella 'data room' di Alitalia per esaminare tutte le carte e i dati finanziari della compagnia. E' una due diligence intensa e serrata, quella che si sta svolgendo in questi giorni e in queste ore, per sciogliere i non pochi nodi e per poter così passare dalla manifestazione di interesse a un'offerta vincolante.Massimo il riserbo sull'architettura dell'operazione. Secondo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, le Fs potrebbero avanzare una proposta per rilevare il 100% di Alitalia. Questo sarebbe, però, un primo step in vista di un ingresso del Mef e di una partner industriale internazionale. Uno dei punti cruciali della valutazione in corso è quello della valutazione della compagnia, tenendo conto del prestito ponte di 900 milioni che dovrà essere restituito entro il 15 dicembre prossimo e sul quale la Ue ha acceso un faro.