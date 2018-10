21 ottobre 2018- 15:14 Alitalia: in corso due diligence Fs, conto alla rovescia per offerta (2)

(AdnKronos) - Se l'aspetto finanziario presenta le sue complessità, anche sotto il profilo industriale e strategico molte sono le questioni da scandagliare. Il numero uno di Fs ha più volte detto e ribadito che la mission prioritaria del gruppo è quella di realizzare un piano industriale incentrato sul rilancio del trasporto regionale e treni pendolari di non essere focalizzato su operazioni finanziarie. Nel caso di Alitalia, l'obiettivo è quello di realizzare un'operazione di sistema sviluppando le sinergie tra le due società. Si tratta di capire come si troverà la quadra tra questa impostazione e l'impegno in Alitalia, anche sulla base di quelle che sono le direttive strategiche impartite dall'azionista Tesoro. E, secondo lo schema che potrebbe profilarsi, nel passo successivo, sarebbe proprio il Mef a fare il proprio ingresso nel capitale della newco. Nei giorni scorsi il vicepremier Luigi Di Maio aveva prospettato una quota intorno al 15% e aveva parlato della conversione in equity di parte del prestito ponte. Da definire poi il ruolo di Cdp. C'è poi la partita della partnership internazionale. Si guarderebbe agli Usa con Delta ma anche alla Cina con China Eastern mentre EasyJet e Lufthansa, due delle tre compagnie (l'altra è Wizz Air) che hanno presentato un'offerta nell'ambito della procedura in corso. Entrambe hanno, peraltro, riconfermato il proprio interesse per "un'Alitalia ristrutturata". Ma la settimana che si apre, oltre a segnare la stretta finale in vista del 31 ottobre, vede in agenda anche appuntamenti sul fronte sindacale. Venerdì scorso è partita la procedura tra Alitalia e i sindacati sulla proroga della cigs, che scade il 31 ottobre, al 23 marzo prossimo. L'azienda ha chiesto un nuovo round di cassa per 1.570 dipendenti (100 comandanti, 100 piloti, 420 assistenti di volo e 950 dipendenti di terra). Numeri troppi alti per i sindacati che chiedono di abbassarli. Per questo, nei prossimi giorni le parti si rivedranno in sede aziendale per ulteriori approfondimenti per poi tornare al tavolo ministeriale il 29 ottobre prossimo.