ALITALIA: LANCIA TRAVELPASS, NUOVO PACCHETTO VOUCHER ONLINE

21 giugno 2017- 15:38

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Alitalia lancia TravelPass, un nuovo servizio per creare in poco tempo interamente sul web un pacchetto di voli in Italia e in Europa completamente personalizzabile in funzione delle proprie esigenze. TravelPass si rivolge non solo a una clientela small business, come piccole e medie imprese e professionisti, ma anche a tutti coloro che volano frequentemente tra due città, per lavoro o svago, e che sono soliti acquistare biglietti aerei sul web. Il pacchetto di voucher a prezzi fissi e convenienti, acquistato online, consentirà di emettere biglietti Alitalia con la massima flessibilità di utilizzo. Con TravelPass sarà inoltre possibile prenotare fino all’ultimo posto disponibile a bordo dell’aereo, senza limitazioni legate alla classe tariffaria disponibile al momento della prenotazione. Con questa nuova opportunità i clienti non solo risparmieranno tempo nella pianificazione del viaggio, acquistando un numero predefinito di voli, ma soprattutto non correranno il rischio di veder aumentare la tariffa del volo che rimane la stessa di quando si acquista TravelPass, anche se si parte in alta stagione.