28 novembre 2018- 13:41 Alitalia: Lazzerini, +200mln ricavi in 2018, con Ferrovie possibili partner

Milano, 28 nov. (AdnKronos) - "Siamo ancora commissariati, ma per Alitalia quest'anno è il migliore degli ultimi 5-6" con la compagnia aerea che farà "200 milioni di ricavi in più". E' quanto afferma Fabio Lazzerini, chief business officer di Alitalia, nel suo intervento al XVI edizione del Biz Travel Forum in corso a Milano, ricordando che dal 2012 la perdita era pari a circa 150 milioni l'anno."Abbiamo un po' di aerei in meno, abbiamo lavorato facendo girare meglio gli aerei che abbiamo, cercando di spostare l'asse di Alitalia e di ribilanciare il traffico tra leisure e corporate", aggiunge evidenziando che la compagnia ha ottenuto "nel terzo trimestre un microscopico utile". La scelta che si sta rivelando vincente è di smettere di "reagire alla concorrenza ritirandosi. Se lo si fa una, due o tre volte, prima o poi si diventa irrilevante, invece noi dobbiamo essere rilevanti". La decisione di "aumentare le frequenze Milano-London City ci sta facendo crescere del 25%-26% in fatturato nei due trimestri centrali dell’anno"; con offerte ad hoc anche la tratta Milano-Tokyo "è tornata a fare profitti". La partita sul futuro di Alitalia resta aperta, sul tavolo c'è anche la proposta di Ferrovie. "Se uno rimette il cliente in mezzo ai suoi pensieri invece di concorrenti possiamo anche essere partner. La cosa più importante è mantenere il cliente nel proprio perimetro. Noi stiamo rivedendo la nostra strategia sulla tratta Milano-Roma indipendentemente da loro", conclude Lazzerini.