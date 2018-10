10 ottobre 2018- 20:12 Alitalia: Linate chiude tre mesi per lavori nel 2019, voli vanno a Malpensa

Milano, 10 ott. (AdnKronos) - A seguito della chiusura dell’aeroporto di Milano Linate, che si fermerà per lavori alla pista dal 27 luglio al 27 ottobre 2019, Alitalia ha previsto un piano per limitare il più possibile i disagi dei passeggeri. Lo comunica in una nota la compagnia, precisando che "nei tre mesi in cui il city airport milanese non sarà operativo, verranno trasferiti all’aeroporto di Milano Malpensa i collegamenti verso tutte le destinazioni nazionali e internazionali servite da Linate". Si tratta, in media, di circa 200 voli al giorno che normalmente operano da e per l’aeroporto di Milano Linate.I passeggeri della tratta Milano Linate-Roma Fiumicino potranno scegliere se partire o atterrare sull’aeroporto della Malpensa, dove avranno a disposizione 9 collegamenti giornalieri con Roma, o sullo scalo di Bergamo Orio al Serio, dove Alitalia attiverà 4 collegamenti giornalieri. I viaggiatori che avessero già acquistato un biglietto per un volo previsto nel periodo fra il 27 luglio e il 27 ottobre da o per Milano Linate, avranno la possibilità di scegliere se essere riprenotati sul volo da o per Milano Malpensa senza penale o se chiedere il rimborso del biglietto. Per ulteriori informazioni e assistenza, è possibile contattare Alitalia al numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o al numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure ci si può rivolgere all’agenzia di viaggio presso cui si è acquistato il biglietto.