ALITALIA: LINATE 'FA GOLA', SLOT VERO ASSET PER CESSIONE

17 maggio 2017- 14:26

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Linate, dove Alitalia ha una quota di mercato del 57%, non teme il possibile ridimensionamento della compagnia di bandiera e, anzi, potrebbe perfino guadagnarci, insieme a tutto il sistema aeroportuale milanese gestito dalla Sea. Secondo quanto si è appreso ci sarebbe una vera e propria "fila" di compagnie aeree concorrenti pronte a prendersi gli slot lasciati liberi da un'Alitalia eventualmente costretta dalla ristrutturazione a ridurre la sua operatività. Non solo le low cost europee - in pole c'è Ryanair - ma anche vettori tradizionali e già presenti a Linate come Lufthansa, Meridiana, Air France e Iberia. L'asset che vale oro per Alitalia sono proprio gli slot, i diritti di atterraggio e di decollo in determinati orari con il diritto di utilizzo dell'infrastruttura aeroportuale. "E' l'unica vera dote con cui si può sperare di venderla", afferma all'Adnkronos l'economista Marco Ponti, uno dei massimi esperti di economia dei trasporti. Se gli slot non vengono sfruttati appieno da una compagnia, almeno all'80%, questa è obbligata a cederli ad altri operatori che ne fanno richiesta e loro assegnazione è stata affidata da vent'anni ad Assoclearance. "Se ci sarà un calo di traffico, e ancora non è certo, può essere che l'aeroporto ne sia danneggiato, ma se arriva una compagnia più brava e aggressiva, capace di conquistarsi il mercato, lo scalo - sottolinea Ponti - ci può pure guadagnare", e così l'indotto. "Io sono moderatamente ottimista che lo shock sarà breve". E' dello stesso avviso anche Ugo Arrigo, docente di Economia Pubblica all'Università Bicocca: "Linate - dice - è attraente, gli slot di Alitalia sarebbero facilmente riassegnati: sicuramente una compagnia più efficiente farebbe bene al city airport, che in questi anni non è cresciuto in termini di passeggeri perché risentiva del vettore che non cresceva".