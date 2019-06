12 giugno 2019- 17:19 Alitalia, Lotito formalizza l'offerta

(AdnKronos) - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, scende in campo per Alitalia. Dopo aver confermato nei giorni scorsi il suo interesse, il patron del club biancoceleste ha, infatti, formalizzato l'offerta per l'acquisizione della compagnia.