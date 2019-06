7 giugno 2019- 12:28 Alitalia: Lotito nel 2008, 'ho salvato la Lazio posso farcela con compagnia'

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Ho salvato la Lazio posso farcela con Alitalia". Claudio Lotito, patron del club biancoceleste, sembrerebbe interessato a tornare in pista per Alitalia. Queste sue parole, però, non sono di oggi ma di ben 11 anni fa: risalgono, infatti, all'aprile del 2008 quando l'ex compagnia di bandiera era nell'occhio del ciclone con Air France, che aveva deciso la ritirata, e con Silvio Berlusconi che annunciava la cordata dei patrioti.Allora, dopo aver salvato la Lazio, la sfida dei cieli non faceva certo paura a Lotito, come raccontò in occasione di una lezione alla facoltà di Economica dell'Università della Tuscia a Viterbo. "Risanare la Lazio era un' impresa quasi disperata. Ci sono riuscito lavorando giorno e notte, facendo spesso l'alba nel mio ufficio. Come? Incrementando i ricavi e soprattutto riducendo i costi. Ai dirigenti ho tagliato lo stipendio del 50%, mi hanno fatto causa ma non c'era altra strada da percorrere. E, in quanto ai giocatori, ho ridotto dell'80% il monte ingaggi ma la squadra è rimasta competitiva. Mi dovrebbero dare il premio Nobel per il rapporto costi-benefici... Chi me l'ha fatto fare? E' che mi piacciono le sfide al limite". E Alitalia, allora come ora, è un'altra sfida al limite, ma, tuttavia "forse pure meno complicata della Lazio", diceva Lotito. "E' certamente una sfida che mi piacerebbe affrontare. Anche perché avrei già 2-3 idee in proposito".