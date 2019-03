14 marzo 2019- 12:13 Alitalia: Lufthansa, 'al momento non c'è nulla in preparazione'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - "L'Italia per noi è un mercato molto importante ma al momento non c'è nulla in preparazione". Così Ulrik Svensson, il Chief Financial Officer (Cfo) di Lufthansa nel corso della conference in seguito alla presentazione dei risultati del 2018. La compagnia tedesca, aggiunge, "aveva manifestato un interesse per Alitalia che era condizionato alla ristrutturazione della compagnia e ad una riduzione dell'organico. Ciò non è stato possibile", spiega.