ALITALIA: LUFTHANSA, INTERESSATI MA SOLO DOPO RISTRUTTURAZIONE (2)

11 gennaio 2018- 18:13

(AdnKronos) - La ristrutturazione di Alitalia chiesta da Lufthansa, spiegano fonti vicine al dossier indicando gli step della procedura che si aprirebbe, è da collocarsi in una fase successiva all'eventuale firma di un impegno di acquisto, come avviene in questo tipo di acquisizioni; prima, infatti, deve avvenire il signing, ovvero il pre-accordo, che impegna il potenziale acquirente ad acquistare. Successivamente, dopo il via libera dell'Antitrust può partire la ristrutturazione, che sarà fatta in base alla negoziazione raggiunta tra le parti. Passo successivo è poi quello del closing, cioè il perfezionamento dell'accordo di acquisto.