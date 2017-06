ALITALIA: LUFTHANSA, NESSUN INTERESSE PER COMPAGNIA

5 giugno 2017- 18:09

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Nessun interesse" per Alitalia. Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la compagnia italiana, Lufthansa, interpellata dall'Adnkronos, conferma la linea ufficiale mantenuta in queste settimane su un possibile intervento per l'acquisizione di Alitalia.