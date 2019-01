23 gennaio 2019- 15:40 **Alitalia: Lufthansa, va ristrutturata, non investiremo con Governo italiano**

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Lufthansa è sempre interessata a un'Alitalia ristrutturata ma non intende investire insieme al Governo italiano. A ribadire la posizione ufficiale è il colosso tedesco, interpellato dall'Adnkronos. "Il mercato italiano è molto importante per Lufthansa e mesi fa abbiamo espresso il nostro interesse in una Alitalia ristrutturata. Non ci sono novità - fa sapere la compagnia - da parte nostra su questo argomento. In ogni caso abbiamo sempre affermato, sin dallo scorso mese di ottobre, che noi non investiremo in Alitalia insieme al Governo italiano o insieme con una azienda statale. Ma potremmo immaginare una partnership commerciale".