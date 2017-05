ALITALIA: M5S, LAGHI NON è SUPER PARTES

3 maggio 2017- 21:12

Roma, 3 mag. (AdnKronos) - "Calenda ribadisce che i commissari scelti per Alitalia dovranno valutare le responsabilità ma che competenze hanno? Laghi solo da 15 giorni non è più presidente del cda di Midco Spa che controlla Alitalia tramite Cai Spa. Può un commissario valutare il suo stesso operato? Come può essere super partes? E Gubitosi che competenze ha in tema di trasporti ? E l'ingegner Paleari può contemporaneamente essere alla guida del comitato Human Tecnopole e fare il commissario di Alitalia? Nulla ha detto sulla missione della compagnia aerea futura". Così in una nota il senatore Andrea Cioffi, capogruppo M5S Senato in Commissione Trasporti del Senato commentando l'audizione del ministro Calenda in Commissione al Senato. "Insomma ci sembra che ancora una volta che il governo non abbia le idee chiare su cosa fare di Alitalia", conclude.