ALITALIA: M5S, STIPENDI MILIONARI AI COMMISSARI

5 maggio 2017- 17:42

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "Stefano Paleari, Enrico Laghi, Luigi Gubitosi: i tre commissari di Alitalia percepiranno, per sei mesi - appena sei! - di lavoro più di 3 milioni di euro l'uno. Quasi 10 milioni di euro pagati per far "risanare" Alitalia. È inaccettabile". Lo dicono in una nota i deputati M5S delle Commissioni Trasporti, Attività Produttive, Lavoro. "Nessuno lo dice, tutti zitti: eppure il totale dei loro stipendi, che si somma a quanto percepiscono per essere seduti in contemporanea su altre poltrone, si ricaverebbe dall’art4 del D.M. 03/11/2016. Il ministro Calenda faccia chiarezza. Per una volta, saremmo felici di essere smentiti", dicono i deputati.Il governo ha risposto proprio in questi giorni a un question time del M5S alla Camera (di Davide Crippa e Paolo Romano) sostenendo che per lo scempio dell'azienda i responsabili pagheranno. "Quali supermanager? - dicono i deputati - Tipo quelli che loro stesso hanno nominato commissari? Laghi e Gubitosi potranno mai valutare ed eventualmente far pagare se stessi? Nel frattempo che si dirimeranno questi dubbi i giorni passano e i super manager diventati commissari guadagnano. E intanto guadagnano. Per pagare, c'è tempo".