ALITALIA: MAULLU (FI), DA RENZI SHOW DA STEWARD DIMOSTRA SCOLLAMENTO DA PROBLEMI

29 aprile 2017- 15:49

Milano, 29 apr. - (AdnKronos) - “Forse cercava un po' di visibilità in fase pre congressuale e il solito palcoscenico l'ha avuto, con tanti media che hanno raccontato della sua improvvisata in veste di steward sul volo Alitalia per Bruxelles, ma tutto questo fa parte del solito atteggiamento di Matteo Renzi che con spocchia riesce sempre a erigere se stesso al di sopra dei problemi dell'Italia". Lo afferma l'europarlamentare di Forza Italia Stefano Maullu. Renzi, aggiunge "ha chiosato dicendo che Alitalia funziona quando sta per chiudere, quando sta per lasciare a casa circa 12.000 dipendenti. E' proprio per atteggiamenti come questi che nello scorso dicembre gli Italiani gli hanno detto No”.