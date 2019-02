14 febbraio 2019- 18:10 Alitalia: Mef e Fs anche oltre il 50% newco, nuovo piano entro 31 marzo/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - A fornire alcuni dettagli sulla compagine della newco sono state fonti sindacali presenti oggi al tavolo al quale hanno partecipato anche i commissari straordinari di Alitalia. La quota del Mef nella nuova Alitalia potrebbe andare anche oltre il 15% e, complessivamente, il Tesoro e le Ferrovie potrebbero superare la quota del 50%. Sul fronte della partnership internazionale, Di Maio ha espresso soddisfazione per la formalizzazione, avvenuta ieri nel cda delle Ferrovie, dell'avvio del negoziato con il tandem Delta-Easyjet, che sta a dimostrare come Alitalia sia vista ancora oggi come una grande potenzialità. Una scelta, questa, preferibile a quella di Lufthansa che nei giorni scorsi ha parlato di 3000 esuberi. E i sindacati hanno riferito una battuta di Di Maio all'indirizzo di Air France: "non credo che vi siate messi a piangere quando è emerso che Air France non era più della partita. Cosa che non dipende dalle relazioni con la Francia...". Ora entra nel vivo il lavoro sul piano industriale. La nuova deadline è quella, dunque, del 31 marzo. Una proroga, rispetto a quella inizialmente fissata al 31 gennaio scorso, che, secondo Di Maio, sarebbe stata produttiva. E il ministro ha voluto anche assicurare ai sindacati che saranno coinvolti nella fase di preparazione del piano e non saranno messi davanti al fatto compiuto con proposte da prendere o lasciare.