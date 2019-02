14 febbraio 2019- 18:10 Alitalia: Mef e Fs anche oltre il 50% newco, nuovo piano entro 31 marzo/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Rassicurazioni, quelle di Di Maio, che tranquillizzano in parte i sindacati che, comunque, non sono certo intenzionati ad abbassare la guardia visto che, hanno sottolineato all'unisono, non si sa ancora cosa riserverà il nuovo piano industriale. Preoccupa poi il fattore tempo. A chiedere un'accelerazione è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. "Il termine del 31 marzo per la presentazione del nuovo piano industriale è troppo lontano. Bisogna accelerare i tempi", ha detto. Nel merito, "il fatto che ci sia una presenza pubblica è importante ma dipende per far cosa. Questa, infatti, deve essere finalizzata a un piano che rilanci gli investimenti e consenta, soprattutto, ad Alitalia di rafforzarsi sul lungo raggio con nuovi aerei". A chiedere a gran voce il coinvolgimento del sindacato è stato il segretario generale della Uil, Carmerlo Barbagallo. "Nel prossimo incontro, parleremo della proposta di piano industriale. Non c'è ancora una data: ci stanno lavorando e si stanno prendendo il tempo necessario. Però - ha puntualizzato Barbagallo- noi abbiamo chiesto di esserci dentro, vogliamo parlare della proposta". E dal piano si vedrà se " se hanno rispettato le promesse che non ci sono esuberi, che c'è il rilancio e che si evita il dumping". Per il segretario confederale della Cisl, Andrea Cuccello, "questa è una vicenda che si sta trascinando ormai da troppo tempo. C'è l'esigenza di stringere i tempi e dare risposte concrete ai 12000 dipendenti. Ma soprattutto - ha detto - c'è la necessità di costruire un vero piano industriale che dia garanzia sui livelli occupazionali".