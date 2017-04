ALITALIA: META (PD), URGONO MISURE IMMEDIATE, GESTIONE COMMISSARIALE AUTOREVOLE

26 aprile 2017- 18:00

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Le conseguenze che scaturiscono dal risultato referendario in Alitalia sono drammatiche. Urgono dunque misure immediate, a partire dalla nomina di una gestione commissariale autorevole e indiscussa, che eviti la svendita o le trite ricette dello spezzatino: appena sarà nominata, calendarizzeremo in tempi brevi una sua audizione a Montecitorio". Ad affermarlo in una nota è il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Michele Meta.Purtroppo, prosegue il deputato Pd, "le ricette e i piani industriali, a partire da quelli dei Capitani coraggiosi e dei vertici successivi, non sono stati all’altezza di risanare né di rilanciare l’azienda. Somigliavano più alla gestione di un carrozzone che non a quella di una compagnia chiamata a competere nei voli domestici e a lungo raggio. Evidentemente, anche il piano industriale sottoposto al referendum non è stato vissuto come una soluzione salvifica". Oggi, conclude Meta, "servono coraggio e determinazione. Il Governo, gli attuali soci proprietari di Alitalia e la gestione commissariale sono chiamati a mettere in campo azioni innovative e credibili, capaci di far tornare a coincidere gli interessi degli utenti e dei lavoratori. Il primo compito sarà naturalmente quello di usare il prestito ponte per far volare gli aerei nell’interesse degli italiani e del Paese".