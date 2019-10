18 ottobre 2019- 13:12 Alitalia: Misiani,'fare il possibile per salvarla in ottica mercato'

Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "La soluzione è fare tutto il possibile per salvare realtà produttive importanti per il nostro paese". "Questo vale innanzitutto per Alitalia: in un paese che attira decine di milioni di turisti, bisogna lavorare per salvarla in un'ottica di mercato. Stiamo cercando di costruire delle partnership di mercato". Così su Radio Capital, il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, sul caso Alitalia, alla luce del prestito da 350 mln previsto in manovra per l'aviolinea.Sulla vertenza Whirlpool, spiega: "chiama in causa la necessità di rafforzare la cassetta degli attrezzi per la gestione delle crisi aziendale. Al Mise ci sono 160 crisi aziendali aperte, che coinvolgono quasi 300mila lavoratori. Sarebbe sbagliato se lo Stato si disinteressasse della sorte di realtà produttive importanti. Credo sia necessario mettere in campo tutti gli strumenti per permettere la continuità aziendale di realtà che se chiudessero impoverirebbero il tessuto produttivo del paese". Sulla richiesta dei 5 Stelle di eliminare lo scudo penale per gli amministratori Ilva, osserva: "mi fido di Stefano Patuanelli, è una persona seria e impegnata a tempo pieno sulle crisi aziendali, quindi anche su Ilva. È al lavoro per trovare una soluzione equilibrata", conclude Misiani.