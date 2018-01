ALITALIA: MISSIONE IN USA PER COMMISSARI, LUNEDì DA CALENDA/ADNKRONOS (2)

(AdnKronos) - Gli esiti di questi incontri e gli sviluppi del dossier Alitalia saranno, dunque, al centro di un incontro, che dovrebbe tenersi nel pomeriggio di lunedì, con Calenda. A confermare l'appuntamento è stato lo stesso ministro. "Vediamo come è la situazione. L'obiettivo -ha sottolineato- è chiudere bene e presto per non sprecare i soldi degli italiani". Nessun commento poi sulla mossa di Air France-Klm, che avrebbe deciso di essere della partita. "Lunedì incontro i commissari -ha ribadito- e la valuterò dopo".Calenda ha parlato all'evento "Una costituente per Roma" dove è intervenuto il premier Paolo Gentiloni che, pure, ha fatto un accenno alla vicenda Alitalia. "Il fatto che negli ultimi anni l'aeroporto di Fiumicino si sia modernizzato e' una ottima cosa, se poi riusciamo ad avere più competitività nelle compagnie che ci lavorano magari...". ha detto.Dal fronte sindacale, viene rinnovato l'appello a evitare soluzioni affrettate. "Dopo tre fallimenti dovuti a politiche commerciali sbagliate e a gestioni manageriali inadeguate, è giusto che la ricerca del partner/azionista della compagnia Alitalia abbia tempi adeguati, per assicurare la migliore soluzione industriale e finanziaria", affermarlo il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi.