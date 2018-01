ALITALIA: MISSIONE IN USA PER COMMISSARI, LUNEDì DA CALENDA/ADNKRONOS (3)

12 gennaio 2018- 18:53

(AdnKronos) - “La gestione commissariale - dice Tarlazzi - ha dimostrato che Alitalia ha potenzialità e valore tali da poter consentire una ricerca senza l’ansia della fretta, perché al punto in cui si è giunti non è più possibile né si deve sbagliare ancora. Un partner è indispensabile, ma è necessario non svendere l’italianità della compagnia né l’esperienza professionale dei suoi dipendenti, che devono essere coinvolti anche nell’azionariato così come lo Stato attraverso specifiche articolazioni, come già sta facendo in altri asset strategici per il Paese. Intanto, l'Usb Lavoro Privato conferma tutta la propria "contrarietà a un processo destinato a diventare un regalo ad altri gruppi industriali, contrario all'interesse dei lavoratori e a quello dell'intero Paese, spinto solo dal furore ideologico di ministri in cerca di future poltrone". L'Usb ritiene che i colpi di scena riguardo al processo di vendita di Alitalia "sia tempo prezioso sottratto alle azioni di risanamento e di rilancio dell'azienda che riteniamo essere la vera priorità e la grande opportunità per Alitalia e per le sue maestranze".