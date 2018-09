26 settembre 2018- 17:59 Alitalia: Montezemolo, ingresso Fs? bene ma no distorsioni concorrenza

Roma, 26 set. (AdnKronos) - L'eventuale ingresso di Fs in Alitalia "è una decisione del Governo e può andare anche bene. L'importante è che questo non comporti una distorsione della concorrenza". E' questo il rischio paventato dal presidente di Italo, Luca Cordero di Montezemolo, parlando con i giornalisti al termine di un'audizione alla Camera. "Non decido io ma se si fa, va bene. L'importante - ha insistito - è tutelare la concorrenza visto che la cultura della concorrenza va e viene...".