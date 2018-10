29 ottobre 2018- 13:31 **Alitalia: nel pomeriggio cda Fs su offerta per compagnia**

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - È in corso di convocazione una riunione del consiglio di amministrazione di Fs spa che dovrebbe tenersi questo pomeriggio per esaminare l'offerta per Alitalia. Lo si apprende da fonti vicine al dossier.