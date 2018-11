5 novembre 2018- 19:23 Alitalia: offerte sotto lente commissari, possibile relazione a Mise a metà novembre (2)

(AdnKronos) - "Credo che il Governo ha espresso, già nel suo contratto di governo, l'intezione di rilanciare Altialia Non entro nelle scelte dell'azionista, io faccio il manager", ha detto Gubitosi per il quale un nuovo 'decollo' della compagnia "dovrebbe avvenire con un rilancio di attività attraverso l'acquisto di nuovi aerei". "Su Alitalia - ha sottolineato - si è sempre investito molto poco. Servono investimenti importanti. Se si vogliono investire pochi soldi, per andare avanti per un paio d'anni, io lo sconsiglierei. Anzi, l'ho sconsigliato...". Se massimo è il riserbo sui contenuti, più chiaro è il raggio d'azione tratteggiato da uno dei principali potenziali acquirenti, le Fs spa. L'offerta presentata, infatti, prevede che debba essere elaborato un piano industriale durante una confirmatory due diligence, che è una condizione essenziale per l'operazione per individuare soggetti privati e istituzionali. Le Fs si riservano di costituire una newco con la partecipazione di un primario vettore aereo. In prospettiva, la holding di Villa Patrizi, che conferma il proprio impegno sugli investimenti per il rilancio del trasporti regionale e il consolidamento del business dell'alta velocità, verrebbe a detenere una quota di minoranza nel capitale di Alitalia. Anche EasyJet, poi, ha fissato i suoi 'paletti' ribadendo il proprio interesse per "per una Alitalia ristrutturata". Delta, invece, ha fatto sapere di voler continuare ad "esplorare strade per lavorare con Alitalia e mantenere la nostra partnership nel futuro".