ALITALIA: O'LEARY, RYANAIR DISPONIBILE SU QUOTA PURCHé MAGGIORITARIA

27 giugno 2017- 15:18

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Siamo aperti sulla quota" di Alitalia da comprare, purché sia "maggioritaria", "ma siamo interessati solo se la compagnia può fare utili, se continuerà a perdere nessuno sarà interessato". Lo ha ribadito in conferenza stampa a Roma il Ceo di Ryanair Michael O'Leary, sottolineando che "il governo italiano non può continuare a salvare Alitalia"."Abbiamo un piano che pensiamo che aiuterebbe Alitalia a crescere, ma se dovessimo gestirla - ha aggiunto - non vorremmo interferenze della politica italiana o dei sindacati, noi non lavoriamo in quel modo".Se Ryanair dovesse acquisire il controllo della ex compagnia di bandiera - ha ribadito O'Leary - "discuteremmo rispettosamente con il governo italiano, ma come governo" non come partner di gestione. "Siamo aperti al dialogo con i sindacati, non sono il diavolo, lo facciamo in continuazione all'estero: ma non vorremmo una situazione in cui poi i sindacati si lamentano col governo e scioperano".