ALITALIA: O'LEARY (RYANAIR), NON INTERESSATI A COMPRARE SLOT

27 giugno 2017- 15:08

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Non siamo interessati a comprare gli slot di Alitalia, penso che la compagnia sara' salvata, non penso che fallirà quindi i suoi slot non saranno messi in vendita". Lo ha sottolineato in conferenza stampa il Ceo di Ryanair Michael O'Leary, commentando l'offerta presentata dalla sua compagnia low-cost.