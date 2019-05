30 maggio 2019- 12:39 Alitalia: Onlit, 'bollette più care per salvarla nuova appropriazione indebita'

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - L'Onlit, l'osservatorio nazionale sulle liberalizzazioni delle infrastrutture e dei trasporti, lancia l'allarme sul rischio che le bollette diventino più care - con l'aumento degli oneri di sistema - per garantire la continuità operativa di Alitalia. "Il Governo giallo-verde si è inventato nel dl Crescita l’utilizzo degli accantonamenti delle bollette di luce e gas degli italiani per trasferire alla moribonda compagnia di bandiera altri 650 milioni di euro. Dopo la Cassa Integrazione d’oro per sette anni, un prestito ponte di 900 milioni non restituito, una tassa d’imbarco di cinque euro a passeggero ora il Governo ha pensato ad un’altra appropriazione indebita dei soldi degli italiani", osserva il presidente dell'osservatorio Dario Balotta. "La crisi di Alitalia si trascina da 20 anni, è già costata 8,6 mld e, nonostante questi provvedimenti iniqui e contrari a principi solidaristici con il resto del mondo del lavoro, ha ancora bisogno di risorse fresche. Le aziende decotte, anche pubbliche, e fuori mercato, con quote di passeggeri trasportati risibili, nei Paesi normali vengono messe in liquidazione", sottolinea ancora. "Nel nostro, dove l’inerzia corporativa prevale da tempo in tutti i Governi che si sono succeduti, si assiste a questo nuovo maldestro tentativo di salvataggio".