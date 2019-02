14 febbraio 2019- 11:06 Alitalia: Paita (Pd), 'subito in Commissione i commissari, Tria e Toninelli'

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - "Da pochi giorni abbiamo approvato definitivamente la proroga del 'prestito ponte' e non riteniamo rispettoso della funzione parlamentare che si continui ad apprendere notizie su Alitalia solo attraverso i media". Ad affermarlo in una nota è la deputata del Pd Raffaella Paita, capogruppo in commissione Trasporti alla Camera. "Riteniamo che l’evolversi della situazione in merito agli assetti societari di Alitalia - sottolinea- necessitino di un doveroso e imprescindibile approfondimento, in considerazione della strategicità del settore e dell’impatto occupazionale che riguarda la compagnia aerea". Per questo, conclude Paita, "chiediamo che possano essere ascoltati in tempi rapidi i Commissari, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dei Trasporti, le organizzazioni sindacali nonché il Presidente dell’Autorità garante per la concorrenza".